Elering hakkab koguma vabatahtliku elektritarbimise piiramise andmeid

«Me oleme oma kodulehele üles panemas ankeeti, kus kõigil tarbijail on võimalus anda teada, kui nad on valmis selleks, et olukorras, kui tootmine ja tarbimine ei ühti, siis saavad nad tulla Eleringile appi Eesti varustuskindluse tagamisel. Siis on meil teada need tarbijad, kes on valmis selleks, et me neid alla koormaksime,» rääkis Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi Eesti elektri varustuskindluse teemalisel veebikonverentsil.

Teise meetmena varustuskindluse tõstmiseks loob Elering Veskimägi sõnul koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM) võimekuse SMS-kampaaniaks tarbijatele. «Et kõik tarbijad saaksid tulla vabatahtlikult appi varustuskindluse tagamiseks enne, kui me jõuame olukorrani, kus me peame tarbimist hakkama administratiivselt piirama,» märkis Veskimägi.

Ta möönis, et kõiki varustuskindlusega seotud riske 100-protsendiliselt välistada ei saa. «Me oleme Eesti suurima jaotusvõrguettevõttega Elektrilevi leppinud kokku alajaamade kaupa, et milline on see tarbimise piiramise ulatus. Oluline on märkida, et kui meil on ära kasutatud kõik turupõhised ja turuvälised elektri tootmise võimalused ja viimase abinõuna tulebki tarbimist administratiivselt piirama hakata, siis me ei räägi siin elektri väljalülitamisest 24/7, vaid tarbimise hommikuste ja õhtuste tippude niiöelda äralõikamisest, mis kogu Baltikumi ja Soome tarbimise mahtudest moodustab maksimaalselt 10 protsenti, mitte rohkem,» toonitas Veskimägi.