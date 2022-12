Moskva: Vene nafta hinnalagi ei ole tragöödia

Esmaspäeval jõustunud hinnalae eesmärk on vähendada Venemaa naftatulu karistuseks Ukraina ründamisele, samas tagades, et Moskva jätkab nafta tarnimist maailmaturule.

«Mul pole kahtlustki, et meie kaubale on ostjaid,» ütles asevälisminister Sergei Rjabkov ajakirjanikele, lisades, et Vene võimud olid hinnalae kehtestamiseks valmistunud.