Eestihoiuse juhatuse liikmeks sai Peipsiääre endine vallavanem

Širokov ütles, et Eestihoiuses ootavad elluviimist uued ideed, mis muudavad liisingu- ja järelmaksutooted efektiivsemaks. «Esimese suure projekti käivitame 2023. aasta teisel poolaastal. Usun, et suudame parandada nii säästjate kui laenajate sissetulekuid, elujärge ja elukvaliteeti,» loodab ta.

Širokov on olnud Omavalitsuse Liidu juhatuse liige, SA Peipsiveere Hooldusravikeskus nõukogu liige ning on Väike-Kolkja Vanausuliste Koguduse juhatuse esimees. Ta on tegutsenud ka MTÜ Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikme ja aseesimehena, olnud Kallaste linnapea ja Peipsiääre vallavanem.