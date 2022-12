Raul Kirjanen taandub Graanul Investi juhatusest

Kirjanen kinnitas, et annab juhtimise üle rahuliku südamega.

«Dottinol on 33 aastat kogemust miljarditesse ulatuva käibega rahvusvaheliste suurettevõtete juhtimisel ning märkimisväärsed teadmised, kuidas edukat globaalset äri üles ehitada,» ütles Kirjanen. «Meil on parim pühendunud professionaalide meeskond, et võimestada kontserni kasvu üleilmse puidugraanulite turu liidrina. Olen veendunud, et meie juhtpositsioonis biomassi ringmajandusliku väärindajana on oluline roll globaalsete kliimaeesmärkide saavutamisel. Meie tehased on tippklassist efektiivsusega ning kõrge tootlikkusega, tagades seejuures tööstusharu kõige väiksema ökoloogilise jalajäle. Suurendame Nicki juhtimisel oma globaalseid ambitsioone ja haaret ning samuti rolli üleminekul puhtamale ja kestlikumale energiasektorile.»

Nick Dottino on enam kui kolme aastakümne pikkuse kogemuste pagasiga tööstusvaldkonna tippjuht. Ta on juhtinud rahvusvahelisi ettevõtteid nii Põhja-Ameerikas, Aasias kui Euroopas paberi, tselluloosi, pakendite ning müügi valdkondades ja lisaks juhtinud ka suuri heategevuslikke organisatsioone. Enne Graanul Investiga liitumist töötas Dottino Gores gruppi kuuluva juhtiva lahustuvate puidu biotoodete kontserni Cosmo Specialty Fibers Inc. tegevjuhina.

«Puidu biomass on parim asendus fossiilsetele tahkekütustele ning globaalsetel turgudel on grupi jätkuvaks eduks ja kasvuks suur potentsiaal,» ütles Dottino. «Kontsernil on parim insenertehniline meeskond, kompetents ning praktiline kogemus, et toetada ülemaailmset üleminekut fossiilkütustelt ning tõusta jätkusuutliku tuleviku nimel uutesse kõrgustesse.»

Graanul Investi suuromaniku Apollo Global Management, Inc. partner ja Graanul Investi nõukogu liige Brad Fiersteini teatel jätkab Kirjanen ettevõtte nõukogu liikmena.