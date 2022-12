Eesti kingib Aasia e-kaupmeestele miljoneid eurosid käibemaksu

Eesti E-kaubanduse Liit on korduvalt rõhutanud, et direktiivi rakendamine, mis puudutab ainult Euroopa Liidu ettevõtteid, lahendab taas vaid pool probleemi.

«Oleme mitu aastat rääkinud, et on äärmiselt ebaõiglane, kus Eesti jaoks läheb märkimisväärne summa kaduma – konservatiivse analüüsi järgi 145 miljonit eurot aastas,» ütles Väät.

Maksu- ja tolliamet ei tea kõiki välismaal tegutsevaid e-poode ega seda, kui palju nad Eesti inimestele kaupa müüvad. Vääti sõnul on Eesti makseteenuse vahendajatel vajaminev info ju olemas.

2021. aastani kehtis Aasiast alla 22-euroste tehingute käibemaksu vabastus. «See küll kaotati, kuid Aasia kaupmehed kirjutavad nüüd massiliselt saadetistele väiksema väärtuse või märgivad üleüldse «kingituseks» ning ei maksa Eesti riigile endiselt käibemaksu,» lisas Väät. «Ometi on Eesti makseasutustel olemas senditäpsusega kõikide tehingute väärtus, mille jagamine maksu- ja tolliametiga annaks lõpuks võimaluse Aasia kaupmeeste tegevus maksustada ja lõpetada äärmiselt ebavõrdne konkurents meie oma ettevõtetega. Küüniline on peituda selle taha, et seadus ei võimalda, sest seadusandja peabki seadused korda tegema.»