Bigbank pakub igale välismaalasest töötajale tasuta kohustuslikku eesti keele õppet

Bigbank grupi personalijuhi Ethel Genergardi sõnul võiks selline praktika välisspetsialiste värbavates Eesti ettevõtetes igapäevaseks saada.

«Bigbank on Eesti ettevõte ning oleme huvitatud investeerimast meie ühiskonda ja meie töötajatesse. Näeme väärtust välismaalastest kolleegide integreerimisel Eesti ühiskonda. Keele õppimine on nende esimene oluline samm sulandumaks uude kultuuri. Praktilise poole pealt ja tööandja vaatest suurendab keele oskamine oluliselt tõenäosust, et kvalifitseeritud inimene otsustab pikemaks ajaks või alatiseks jääda seotuks Eestiga,» selgitas Genergard.

Bigbank investeerib lisaks kursuste kinni maksmisele ka kaheksa protsenti töötajate nädalasest tööajast eesti keele õppimiseks.

Teenusmajanduse Koja nõukogu esimees Kaarel Otsa sõnul on diginomaadide köitmiseks pikemas plaanis mõistlik eesti keelt õpetada vähemasti argitasemel hakkamasaamiseks vajalikul määral, sest see annab üheltpoolt neile inimestele Eesti ühiskonnas parema elukvaliteedi ja suurema rahulolu ning loob teisalt ettevõtete vaates kindlama aluse töösuhete pikemaajaliseks jätkumiseks.

«Inimliku suhtlusvõimaluse loomine ka eesti keeles võib olla just see faktor, mis ühe soojust ja emotsioone igatseva lõuna poolt pärineva inimese jaoks teeb ka põhjamaise ning pisut enesesse sulgunud Eesti elamisväärseks ja ägedaks kohaks. Seda on vaja ka meile endile, et Eesti mõju ja jalajälg maailmas oleks suurem,» lisas Ots.

Eelmise aasta sügisel Bigbanki keeleõppepartneri City Keeltekooli juures alustanud gruppides õppis 6 edasijõudnud ja 11 algajat. Tänavu sügisel startinud gruppides alustas 10 edasijõudnut ja 10 algajat. Panga rahvusvahelises töökorralduses on töökeeleks ikkagi inglise keel, kuid Eesti peakontorisse väljamaalastest IT- ja fintechi-spetsialistide värbamisel lähtutakse eeldusest, et siin tööle asuv inimene peab olema valmis osalema eesti keele tundides.

Keeleõppe programm kohtleb kõiki töötajaid võrdselt, mis tähendab, et nad saavad liituda grupiga vastavalt nende keeleoskuse tasemele. Keeltekool aitab määrata iga töötaja hetke taseme ja suunab töötaja õigesse gruppi.