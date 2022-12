Veskimägi ennustab elektri hinnalangust, tahab põlevkivijaamu elus hoida

Veskimägi ütles, et 2027. aastal ei pruugi põlevkivijamad olla enam konkurentsivõimelised. Kuigi Veskimägi seda otsesõnu ei öelnud, siis viitab see, et Eleringi prognoosi järgi langeb elektri hind börsil keskmiselt umbes 100 euro kanti või alla selle. Sellisel juhul ei ole Narva jaamad enam võimelised börsile elektrit müüma.

Veskimägi märkis, et varustuskindluse tagamiseks on vajalik, et Eestis oleks umbes 1000 megavatti kindlaid tootmisvõimsusi. Veskimõgi sõnul on Elering teinud majandusministeeriumile ettepaneku strateegilise reservi loomiseks. Elering on valmis selleks riigiabi maksma.

Veskimägi esines Eleringi varustuskindluse aruannet tutvustaval seminaril. Veskimägi märkis seminaril esinedes, et ta pole põlevkivi vastu. «Elering ei ole põlevkivijaamade vastu, kaugel sellest,» kinnitas Veskimägi.