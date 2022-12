1000 Tallinna Vee klienti saavad aasta lõpuks kaugloetava veearvesti

AS Tallinna Vesi veekvaliteedi juhi Kristiina Sooviku sõnul asus ettevõte kaugloetavaid veearvesteid paigaldama korralise veearvestite taatlusplaani alusel. See tähendab, et esmajärjekorras saavad uue arvesti need kliendid, kelle viimasest taatlusest on möödumas viis aastat. Kliendid ei pea arvesti vahetamiseks ise midagi tegema – Tallinna Vesi võtab nendega ise ühendust ja lepib kokku aja arvesti vahetamiseks. Veearvesti vahetamine on klientide jaoks tasuta.