USAs võivad uudised Facebookist peagi kaduda

Seaduse jõustumisel oleks USA uudisteportaalidel paremad võimalused sotsiaalmeedia ettevõtetega kollektiivläbirääkimiste pidamiseks. Portaalide eesmärk on osa saada Facebooki reklaamitulust.

«Meta sööb meediaväljaanded elusalt ära. Meta püüdlused kongressi šantažeerida tõestavad taas, miks see monopol on kogu maailmas ohuks demokraatlikule korrale,» ütles USA meediauurija Matt Stoller. Kongress on Ameerika Ühendriikide parlament.