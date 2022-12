Jäätmete teke suurenes koroonaajal plahvatuslikult

Aastatel 2000–2017 kahekordistus Eestis jäätmete teke 11,6 miljonilt tonnilt 25,2 miljoni tonnini, teatas keskkonnaagentuur. Selle üheks põhjuseks on põlevkivitööstuse jäätmete mahu suurenemise. 2017. aastal moodustas 80,4 protsenti jäätmete koguhulgast just põlevkivi tuhk. Vaatamata ajutisele vähenemisele aastatel 2018–2020, on põlevkivitööstuse jäätmetekke tase alates 2021. aastast kiiresti taastunud, seda ka energiaressursside nõudluse kasvu tõttu.

Samas kasvab eramajapidamistes prügi liigiti kogumine, mis võimaldab rohkem jäätmeid taaskasutusse suunata. Näiteks häid tulemusi näitab biojäätmete ehk köögi-, toitlustus- ja aiajäätmete liigiti kogumine, kuna kohalikud omavalitsused tegelevad aktiivselt nende eraldi kogumise ja töötlemiseks üleandmisega. Uuendatud jäätmemajanduse näitajate järgi vähenes Eestis jäätmete ladestamine prügilasse eelmiseks aastaks 34 protsendile ja taaskasutatud prügi hulk suurenes.

Ka pakendite kogumine ja taaskasutus on keskkonnaagentuuri andmetel praeguseks väga heal tasemel. Osa pakenditest põletatakse koos segajäätmetega elektri ja soojuse tootmiseks, ent viimase kahe aasta jooksul on üle 90 protsendi kogutud pakenditest taaskasutatud. Osaliselt on selle põhjuseks suurtes kogustes klaasijäätmete taaskasutamine. 2020. aasta seisuga läks umbes 71 protsenti tekkivatest pakenditest materjalina ringlusesse.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetega paistab olukord Eestis samuti hea. Vaatamata sellele, et veel ei ole saavutatud eesmärki koguda 65 protsenti turule lastud elektroonikast tagasi, on agentuuri andmeil trendina näha, et igal aastal kogutakse üha rohkem elektroonika jäätmed liigiti. 2020. aastal koguti kokku ja seejärel töödeldi ligi 12 000 tonni elektroonika jäätmeid.