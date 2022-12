Soome leht: Eesti riigifirma võib siseneda uude Venemaa-ärisse

«Et Soome tegevusest väljumine oleks võimalikult väheste kuludega, st sellega ei kaasneks majanduslikku kahju omanikule, on Operaili juhatuse ülesandeks hoida ettevõtet Operail Finland kuni väljumiseni parimas võimalikus korras. See tähendab, et kuni väljumiseni hetkeni teeme me Soomes oma tavapärast tööd edasi – veame sanktsioneerimata kaupasid Soome raudteedel. Sanktsioneerimata kaupade sekka kuulub teoreetiliselt ka nikkel, kuigi tänaseks me praktikas me tänaseks niklit vedanud ega nikli vedamiseks lepingut sõlminud ei ole. Seda kinnitasime ka YLE’le,» ütles Toomsalu.