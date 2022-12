Soome leht: Eesti riigifirma siseneb suurelt Venemaa-ärisse

Yle kirjutab , et iga kuu transporditakse Venemaalt Soome 160 miljoni euro väärtuses niklit. Seni on niklit vedanud ettevõte VR Group, kuid too tahtis lehe andmetel nüüd veod sanktsioonidele viidates lõpetada.

Kuid Venemaa nikkel leidis endale uue vedaja - Eesti riigifirma Operaili. Soome registritest on näha, et Operail reserveeris endale alates detsembri keskpaigast Vainikkala-Kouvola-Harjavalta liinid ehk peamise raudteeosa, mida mööda niklit veetakse.

Operail ei soostunud Ylele nikliäri lähemalt kommenteerima, aga Operaili juht Raul Toomsalu ütles, et poliitilised otsused peavad arvesse võtma seda, kui kaua võtab kohalikel ettevõtetel aega Venemaa toorainetele alternatiivide leidmine; nii selleks, et firmad vee peal püsiksid ning ka töökohad säiliksid. Postimees esitas kommentaaripalve nii Operailile kui ka majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumile, kelle vastutusvaldkonda Operail kuulub. Niipea kui asutused vastavad, uudist täiendatakse.

Operail kuulub täielikult Eesti riigile. Ettevõte on majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas. Firma on osad oma ärid müüki pannud, teiste hulgas vaguniäri, mis annab suurema osa kasumist. Peale Ukraina sõja algust on suur osa Operaili transiidist ära kukkunud, mistõttu firma on kahjumisse jõudnud: käesoleva aasta üheksa kuu äritulud vähenesid, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, 55 miljonilt eurolt 42 miljoni euroni ning kontsern jäi üheksa kuuga 3,5 miljoni euroga kahjumisse. Eelmisel aastal teeniti samal perioodil 3,5 miljonit kasumit. Ettevõte on koondanud või koondamas üle saja töötaja.