Miljonid kommunaalkuludeks ja palkadeks: Tallinna Linnahall laguneb ja neelab tallinlaste raha

Pärast olümpiamänge ja kuni 1990. aastate keskpaigani esinesid seal külalistähed, kuid hiljem hakkas koht alla käima ja hüljati uue sajandi alguseks. 1997. aastal asutati Linnahalli nime saanud hoone haldamiseks munitsipaalettevõte Tallinna Linnahall AS. 1999. aastal kanti hoone kultuurimälestiste riiklikusse registrisse. Kolmkümmend aastat on Linnahall olnud varemetes ja kõik need aastad on räägitud selle taastamisest. Asi ei jõua jutust kaugemale ja hoone sööb tohutuid summasid.