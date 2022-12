Elering hakkab Väikesesse väina teist merekaablit ehitama

Väikese väina tammi teise merekaabli ehitus on üks osa projektist, kus Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastust saadava toetuse abil suurendatakse uute taastuvenergia võimsuste liitumisvõimekust elektrivõrguga. Tänavu märtsis teatas Elering, et projekti kogumaksumus on 69 miljonit eurot, millest 30 miljonit tuleb Euroopa Liidult.