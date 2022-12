Õliühing: 60-dollarine hinnalagi Vene naftale ei täida eesmärki

«Praegu kõlama jäänud 60-dollariline hinnalagi ei tohiks märgatavalt naftaturge kõigutada, kuna see on kõrgem kui see, mida hetkel Vene peamise Urals toornafta eest makstakse. Samas ei oma see ka väga suurt mõju Venemaa sissetulekutele – analüütikud on hinnanud, et riigieelarves on arvestatud nafta hinnaga 60-70 dollarit barreli kohta. Seega – jah, ilmselt hoitakse sellise hinnalae korral Vene nafta maailmaturul. Kahjuks ilmselt ei mõju see aga märgatavalt negatiivselt Putini võimekusele oma sõjamasinat rahastada,» ütles Raamat BNS-ile.

Raamat möönab, et Venemaa on maailma üks arvestatavamaid naftaeksportööre ja hinnalae kõrguse kehtestamisel tuleb selle mõjud hoolikalt läbi analüüsida, et see oma eesmärke täidaks. «Lääneriigid püüavad hinnalae kehtestamisega lüüa kaks kärbest ühe hoobiga – piirata Venemaa naftaekspordist saadavat tulu ja samas hoida Vene nafta iga hinna eest maailmaturul. Loomulikult on see delikaatne küsimus, sest Venemaa on juba ähvardanud, et loobub nafta müügist riikidele, kes hinnalaega liituvad,» nentis ühingu tegevjuht.

Raamat märkis, et tõenäoliselt ei tekiks maailmaturgudel naftakriisi ka juhul, kui Vene toornaftale kehtestataks tunduvalt madalam hinnalagi, kuna Venemaa ähvardusi naftaeksporti vähendada ei tuleks võtta kuigi tõsiselt.