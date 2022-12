Uuest aastast võivad töötajad saada iseseisva otsustuspädevuse

Alluvussuhe jääb kehtima

Töötajale peab jääma piisav vabadus ise otsustada, millal ta tööülesandeid täidab. «Kui teisipäevased koosolekud on iganädalased, enne kokkuleppe sõlmimist on see teada ning need on äärmiselt olulised, siis tuleb osalemisega arvestada,» lausus Saarep. «Samas ei tohi tekkida olukord, kus tööandja eeldab, et töötaja on igal ajal kõikvõimalikeks koosolekuteks kättesaadav. Sellisel juhul ei ole iseseisva otsustuspädevuse kokkuleppe sõlmimine eesmärgipärane.»