Nafta hind on sanktsioonide suhtes äraootaval positsioonil

Möödunud nädalal oli elektrihind Eestis keskmiselt 350,8 €/MWh (+89,5 €/MWh võrreldes eelmise nädalaga). Kõige odavam oli elekter esmaspäeva ööl hinnaga 118,37 €/MWh ja kõige kõrgem kolmapäeva õhtul kell 18, mil hind oli 503,55,85 €/MWh. Elektrihinna tõusu mõjutavad jätkuvalt külmemad ja kuivemad ilmad ning suhteliselt madal tuuleenergiatoodang.

Nädala keskmine gaasihind oli 132,6 €/MWh (+9,9 €/MWh võrreldes eelmise nädalaga). Tõusu veab peamiselt külmem ilm, mis kergitas hinna neljapäeval seitsme nädala rekordilisele tasemele. Reedel siiski hind langes, kuna turg reageeris külma ilma prognoosidele üle.

Detsembri külmalaine testib Euroopa vastupidavust

Detsembrist tõotab kujuneda Euroopa vastupidavuse proovikivi viimase aasta jooksul süvenenud energiakriisis. Maailmajaole avaldavad survet kasvavad gaasi- ja elektrihinnad ning langevad temperatuurid, ehkki gaasihoidlate seis on veel hea. Kuu aega tagasi oli Euroopa gaasihoidlate keskmine tase oma maksimumi juures 95% täis. Täna, kui veidi külmema ilma periood on kaks nädalat juba kestnud, on keskmine täituvus 91% juures. Just viimaste täituvus kujuneb kriisiga toimetuleku peamiseks mõõdupuuks kuni suurem osa talvest on veel ees.

Võrreldes varasemate aastatega kogus Euroopa talveks oluliselt rohkem maagaasi, mida toetas veeldatud maagaasi import, pingutused tarbimist vähendada ning oktoobris ja novembris valitsenud pehmed ilmad. Varud saavutasid seni maksimaalse täituvuse 13. novembril, misjärel on need vähenenud 26 teravatt-tunni võrra, mis on poole võrra vähem kui sama perioodi viie aasta keskmine.