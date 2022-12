Maagiline piir: alates 70 000 töötust lubab minister avada ettevõtjatele rahakraanid

Kõigepealt viitas Järvan, et kui praegu on Eestis umbes 50 000 töötut, siis kriisiplaan peaks käivituma siis, kui töötuid on juba 70 000. «Saame riiklikke tellimusi ehitussektoris ettepoole tuua, mõelda, kuidas nõudlust tekitada, näiteks korterelamute renoveerimine, avalikus sektoris on uute hoonete ehitamiseks ette nähtud 200 miljonit eurot, vaatame selle sisse, kas oleks võimalik moodulmajade tellimust suurendada,» loetles minister.

Kui üritusel osalenud inimene uuris, miks ei aita Eesti oma ettevõtteid nii nagu teised Euroopa riigid (riigitoetused ettevõtetele on Eestis ühed liidu väiksemad), vastas Järvan retooriliselt, et «Kas on aus, et Saksamaa majandus on suurem kui meie? Me ei saa konkureerida toetuste maksmisel, sellest pole kasu, kui maksame vanadele ärimudelitele peale. See on võidujooks põhja.Ainuke viis võita, on mitte mängida: kus teine riik maksab peale, sinna me ei lähe ja teeme midagi muud,» ütles Järvan.