Mis päästab loodust hoonete rajamisel – kinnisvaramaks, taaskasutus või päikesepaneel?

«Õiguslikust poolest vaadatuna võiks kinnisvaramaks olla üks võtmetegur, mis mõõdaks hooneid kogu elutsüklis ja annaks tõuke, et renoveerimist vajavatesse hoonetesse tasub hakata investeerima. Maksustada tuleks niisiis viisil, mis soosib vähem saastavamaid hooneid ja sellest võib saada väga suur motivatsioon hoonefondi uuendamisel,» ütles advokaadibüroos RASK energia- ja ehitusteemadega tegelev Ramon Rask. «Kui hinnastada vara sel viisil, palju konkreetne vara kahjustab keskkonda, siis varem või hiljem toob see kaasa inimeste tahte investeerida kas olemasolevasse või utiliseerida ja ehitada midagi uut. Tasub juba täna mõelda, et sinu kinnisvara süsiniku jalajälg hakkab mõjutama, kui palju sa tulevikus maksad. See on asi, millega inimesed peavad tasapisi hakkama harjuma.»

Millel on suurim mõju

Kui kinnisvaramaks on üks võimalik tuleviku idee, kuidas üleminekut energiatõhusamale hoonestusele suunata, siis kitsamalt on projekteerimisvallas arhitekt Mihkel Tüüri sõnul oluline esmalt hinnata, millel täpselt võiks energiatõhususe saavutamisel olla proportsionaalselt kõige suurem mõju, sest valikuid, millega tegeleda, on mitmeid. «Igatpidi saab asjadega tegeleda ­ kas timmida A-klassi hooneid, parandada ehitusmaterjalide jalajälge või planeerida. Seda mõjupüramiidi on kujutletud nii, et kõige väiksema mõjuga on kasutusaegse energia sättimine,» ütles Tüür. «Veidi suurema mõjuga on juba vanade majade taaskasutus või hoones kätketud energiaga tegelemine, aga kõige suurem mõju on planeerimisel, et mõelda, kus need majad üldse asuvad, kas neid taaskasutada või ehitada uusi.»