Politsei tabas Bolti roolist 11 joobes juhti

Bolt Drive’i Eesti suuna juht Henriko Aer ütles, et vastutustundetud juhid ei kuulu Bolt Drive’i kasutajate hulka.

«Teeme liiklusohutuse nimel pidevalt koostööd politseiga ja kui mõni juht ei käi Bolt Drive’i autoga heaperemehelikult ümber, rikub liiklusseadust, saame me ta viivitamatult oma platvormilt blokeerida. Autodesse on paigaldatud ka lisavarustus, mis aitab jälgida sõidukiirust ning ebatavalist sõidukäitumist,» ütles Aer.

Kokku kontrollis politsei nädalavahetuse jooksul 110 rendisõiduki juhti, kellest kuuel puudus juhtimisõigus. Reidi käigus kontrolliti 1316 juhi kainust, kellest 11 olid joobes. Kaks menetlust alustati seoses juhtimisõiguseta isiku rooli lubamisega, lisaks tuvastati ka teise inimese nimel rendisõiduki teenuse kasutamist. Üksikutest autodest leiti ka narkootilist ainet, veel tuvastati mitmeid väiksemaid rikkumisi.

Nädalalõpul toimunud kontrollreid ilmestas, et enamik rendiautode kasutajaid käitub liikluses eeskujulikult. Ida-Harju politseijaoskonna patrullitalituse juht Pirko Pärila sõnas, et paraku on alati need üksikud õigusrikkujad justkui tõrvatilgad meepotis, mis meie liiklusturvalisust oluliselt mõjutavad.

«Õnneks on politsei koostöö rendifirmadega väga hea. Soovime kõik, et teenust kasutaksid vaid õiguskuulekad inimesed ning et ennekõike oleks tagatud liiklusohutus. Koostöös loome turvalisust ja rendifirmadega ühiselt tegutsedes on meil rohkem erinevaid vahendeid, et õigusrikkuja vastutusele võtta ja tema käitumist mõjutada paremuse suunas,» rääkis Pärila.

Henriko Aera sõnul kasutatakse autorenditeenust üha enam ja isikliku auto omamise vajadus väheneb.

«Näeme, et lühirendiautode kasutajad ei erine liiklusrikkumiste poolest eraautode kasutajatest. Meie pikajaline eesmärk on hoolitseda, et Bolt Drive’i autod oleksid liikluses isiklikest sõiduautodest turvalisemad. Jätkame kindlasti politseiga sisulist ja head koostööd selle eesmärgi saavutamisel,» lisas Aer.