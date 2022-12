Andre Nõmm HLÜdest: kõrged hoiuseintressid ilma kapitalijuhtimiseta on kui rattasõit ilma kiivrita

«Kirikutorni põhimõtte» kohaselt on riskivabam äri teha nende klientidega, kes sulle tornist kätte paistavad. See viitab riskide juhtimisel distantsile, eelkõige sotsiaalsele kontrollile kogukonnas. Kuskilt sealt võiks ka tulevikus piir minna, et milline hoiu-laenuühistu avalikes huvides tuua tegevusloanõude alla, milline mitte. Sarnast eesmärki on võimalik kaude saavutada ka mahupiirangute kaudu.

Nii jämedalt kui see ka kõlab, siis panga ülesanne on inimestelt kaasatud raha juhtida selliselt, et ta taskud oleksid piisavalt sügavad, et hoiuseid igal hetkel tagasi maksta. Headel aegadel on seda lihtsam teha, aga üle tuleb elada ka rasked tagasilöögid, mis tulevad majanduskeskkonna halvenemisest. See omakorda seab piirangud finantsasutuse tehtavatele kulutustele, intressipoliitikale, investeeringutele ja ennekõike eeldab ekspertide olemasolu, kes kõike seda väliste riskide vaatest ja varasemaid kriise arvestades oskavad modelleerida. Need on vaid mõned momendid, mida oodatakse ühelt finantsasutuselt, kes julgeb inimese raha enda juurde hoiule võtta.