Sõõrumaa sai loa Patarei merekindluse ehituse alustamiseks

US Real Estate ehitusdirektor Tarmo Pohlaku sõnul ei ole Eestis varem sellist muinsuskaitse all olevat mahtu ühekorraga projekteeritud ja ehitusluba menetletud.

«Patarei Merekindluse kordategemine on oluline investeering meie ajaloolise pärandi säilitamisel ja linna merele avamisel. Seetõttu hoiame linnavalitsuses pöialt, et halvenev majanduskeskkond ei takistaks merekindluse renoveerimist ja ehitus läheks võimalikult kiiresti käima,» ütles Tallinna Linnaplaneerimise juhataja asetäitja Oliver Alver.

Kompleksis on kokku 32 200 m2 üüripinda, kuhu tulevad kontorid, restoranid, kohvikud, sündmuskeskus, toidupood, pagaritöökoda, lillepood, lemmikloomakauplus, pruulikoda, noorte huvikeskus, kunstigalerii ja muuseum. Lüneti hoovi katab unikaalse tehnilise lahendusega katus, mille all saab töötada loomuliku päikesevalgusega. Merepoolsele küljele arendatakse 310-meetrine promenaad, mis ühendab Kalaranna kvartali ja Noblessneri.

US Real Estate on Urmas Sõõrumaale kuuluv kinnisvaraettevõte, mille portfellis on üle 100 000 m2 üüritavat pinda ja üle 200 000 m2 arenduses olevat pinda. Ettevõte omab äri-, haridus- ja spordikinnisvara ning arendab terviklikke äri- ja elukeskkondasid, sh Rotermann, Patarei Merekindlus, Golden Gate, Park Tondi. Ettevõtte kinnisvaraportfelli koguväärtus on üle 300 miljoni euro.