Vaata, millise autoga saab kõige kauem sõita

Turu-uuringute firma J.D. Poweri ja autotööstuse analüüse tegeva LMC Automotive’i ühisuuringu järgi kerkis autode keskmine tehinguhind novembris 45 872 dollarini. Samal ajal saavutas Ameerika teedel liikuvate autode keskmine vanus IHS Markiti raporti järgi kõigi aegade kõrgeima taseme – 12,2 aastat. Veel kümmekond aastat tagasi oli auto keskmine vanus veidi üle 11 aasta ja 2002. aastal oli see vaid 9,6 aastat.

Edmundsi uudistetoimetaja Will Kaufmani sõnul on selleni viinud edusammud materjalidest tehnoloogiani ja see ei kujuta ohtu, sest tänapäeva sõidukitel on paremad viisid omanike hoiatamiseks hooldusprobleemide korral.

Kümme pikima elueaga autot

Hiljutises iSeeCarsi uuringus analüüsiti enam kui kahte miljonit autot viimase 20 aasta jooksul ja selles tõusis edetabeli etteotsa Toyota Sequoia, mis suudab läbida peaaegu 300 000 miili. Toyota Sequoiale järgnes Land Cruiser.

Vastupidavaimate sõidukite TOP 10 Koht Mark Läbisõit miilides 1. Toyota Sequoia 296 509 2. Toyota Land Cruiser 280 236 3. Chevrolet Suburban 265 732 4. Toyota Tundra 256 022 5. GMC Yukon XL 252 360 6. Toyota Prius 250 601 7. Chevrolet Tahoe 250 338 8. Honda Ridgeline 248 669 9. Toyota Avalon 245 710 10. Toyota Highlander Hybrid 244 994 Allikas: iSeeCars.com

Üldiselt on maasturid ja veoautod kõige levinumad sõidukitüübid, mis jõuavad 10 parima hulka, kuid ka kütusesäästlikumad sõiduautod, sealhulgas Prius ja Avalon, teenisid nimekirjas kaks kohta.

«Ostjad hindavad usaldusväärsust ja autotootjad on selle suhtes tundlikud ja teavad, kui suurt mõju usaldusväärsuse või ebausaldusväärsuse maine võib nende kaubamärgile avaldada,» ütles Kaufman.

Kuus esikümnest olid Toyota maasturid, veoautod või sõiduautod. Teiste esiviisiku kandidaatide hulka kuuluvad Chevrolet Suburban ja GMC Yukon, mõlemad kolme istmereaga maasturid.

Kõigi nende nimekirjas olevate autode läbisõit võib ulatuda peaaegu veerand miljoni miilini. Samuti on need kümme ka kasutatud autodena on oma väärtust kõige enam hoidnud

Juhtide seas on levinud arvamus, et 200 000 miili on auto eluea ülempiir, kuigi mõnel mudelil on ilmselgelt potentsiaali palju kaugemale sõita. Pidevast kiibipuudusest tingitud uute sõidukite defitsiit on sundinud aga inimesi oma olemasolevaid sõidukeid kauem kasutama.