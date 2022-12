Kasvav pakkumiste hulk üüriturul surub hindu alla

«Eriti on pakkumise suurenemist märgata vanemate korterite segmendis, seda eriti magalarajoonides,» märkis Rebane. Kuna pakkumine on nõudlust ületamas, on ka üürihind langemas, sest muidu ei pruugi enam sobivaid üürilisi leida. «Siin aga eristub üks kindel segment. Viimase kahe aasta jooksul ehitatud kinnisvara puhul ei saa hinnad väga palju alla tulla, kuna sellise kinnisvara laenukulud ei saaks muidu üürituludega kaetud.»

«Üürileandja peab siinkohal tõsiselt mõtlema, kas anda kinnisvara üürile miinusega või mitte. On näha, et hetkel seda siiski tehakse, sest vastasel juhul jääb investorile laenukulu täies ulatuses samal ajal, kui keegi korteris ei ela,» nentis Luminori eraisikute panganduse juht.

«Inimesi, kes on valmis maja üüriks kuluvat tasu maksma, on tõepoolest väga vähe, mis tähendab, et maja võib tühjana seisma jääda. Samuti tuleb maja puhul arvestada, et see võib vajada korterist rohkem tähelepanu, seda nii remondikulude kui ka haldamise osas,» tõi Rebane välja.