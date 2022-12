Omniva avab täna esimese tuleviku postkontori

«Posti- ja pakiäri muutub suure kiirusega. Sõltumata inimeste tugevast eelistusest kasutada pakiautomaate, on endiselt postitoiminguid, mida soovitakse teha just postkontoris kohapeal. Uuenevates postkontorites on meie klientidele selleks loodud kõik kaasaegsed ja nutikad võimalused, alates laiast toodete valikust kuni mitmekülgsete teenusteni,» ütles Omniva juhatuse esimees Mart Mägi.

Uued postkontorid on varasemast keskkonnasäästlikumad. Müügil on keskkonnasõbralikud pakendid ja pakkelahendused. «Tuleme välja «võta või jäta» lähenemisega, mis võimaldab pakendid kontorisse jätta, et järgmine klient saaks oma saadetise sellega teele saata,» lisas Mägi.

Omniva on tugeva sotsiaalse vastutustundega ettevõte. «Me tahame ja soovime olla seal, kus inimesed meid vajavad ning kuhu on lihtne ligi pääseda,» rääkis Mägi ja rõhutas, et tuleviku postkontorid on ligipääsetavad ka erivajadustega inimestele. «Meie postkontorid hakkavad paiknema näiteks piirkonnakeskustes, kus külastuse saab ühendada igapäevaste asjaajamistega, säästes nii aega kui jalavaeva.»

Omniva postkontorid paiknevad üle Eesti ja soov on olla teenustega eestimaalastele mugavalt kättesaadav, muutes nii inimeste kui ettevõtete elu lihtsamaks.

«Tuleviku postkontorid on valmis pakkuma lisaks postiteenustele ka erinevaid riigi- ja kohaliku omavalitsuse teenuseid. Esimese sammu oleme selles suunas juba astunud ja pakume näiteks võimalust ühineda elektri universaalteenusega,» ütles Mägi.

Uuendusena on kontoris ka Omniva oma kingipood, kust saab osta raamatuid ja meeneid. Veel leiab valikust traditsioonilised postmargid, postkaardid ja teised postitooted. Saalis hakkab kesksel kohal olema pakkelaud ja saabuvate jõulude eel rõõmustame inimesi sellega, et nad saavad kingitused ise kohapeal ära pakkida ja need koheselt saata teele.

Täna Tallinna Kaubamaja galeriis avatav uus postkontor ootab tutvuma laienenud toodete valikuga ja postitama jõulusaadetisi. Detsembris uuenevad veel Tallinna Kristiine, Järve ja Arsenali ning Keila postkontor. Tuleva aasta alguses ka Tartu, Kuressaare ja Rakvere postkontor. Kolme aasta jooksul uuendatakse kõik Omniva postkontorid üle Eesti.

Tuleviku postkontorite lahenduse töötas välja Urmas Pastarus koostöös tunnustatud sisearhitektide Raul Tiituse ja Birgit Palkiga büroost PINK.