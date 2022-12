Uuring: inimeste teadlikkus energiaturu osas on kasvanud

Energiahindade kallinemine valmistab igapäevaselt muret jätkuvalt igale teisele inimesele, kuid olukord on viimaste kuudega paremuse poole arenenud. Kui selle aasta septembris tundis 65 protsenti täisealistest elanikest, et nende kindlustunne energeetika osas on kõikuma löönud, siis novembris oli vastav osakaal juba 48 protsenti.

Eesti Energia juhatuse liikme Agnes Roosi sõnul on klientide kindlustunde kasvu näha ka Eesti Energia klienditeeninduse pöördumiste mahtudes, mis on augusti ja septembriga võrreldes märgatavalt langenud.

«Oleme sügise jooksul nõustanud ja aidanud sadu tuhandeid kliente, kellest paljud ei olnud aastaid enda elektripaketi peale mõelnud ega kursis, kuidas kujuneb elektrihind. Me näeme, et paljudel klientidel on endiselt murekohti ja küsimusi, ent olukord on läinud märksa paremaks. Kui oktoobri alguses helistas meie nõustamiskeskusesse päevas 2000-3000 klienti, siis viimasel ajal vastame päevas ligi 300-500 kõnele,» märkis Roos.

«Ühes informeeritusega kasvab ka inimeste kindlustunne. Teadlikum tarbija oskab sageli ka ise leida võimalusi, kuidas oma energiaarveid vähendada ning olukorda parandada.»

Kantar Emori uuringust selgus, et inimesed leiavad järjest enam, et riik ja energiafirmad pakuvad piisavalt lahendusi, et eelseisval kütteperioodil hakkama saada. Nende inimeste arv, kelle hinnangul lahendusi üldse ei pakuta, on langenud kahe kuuga 26 protsendilt 15 protsendile.