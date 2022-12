Kohvi maailmaturuhind on järsult kukkunud, poeriiulile odavnemine aga jõudnud pole

Arabica kohvi maailmaturuhind on langenud 3,35 euroni kilogrammi eest. Viimati oli kohv niivõrd odav eelmise aasta suvel. Siis maksis näiteks Paulig Presidentti poolekilone kohvipakk kauplustes umbes 4,50 eurot. Praegu maksab sama kohvipakk mitmetes Eesti jaekettides 6,49 eurot.

Pauligi Baltikumi jaekaubanduse kommertsdirektor Rainer Tammeti sõnul mängivad kohvi maailmaturu hinnalangusel rolli mitmed tegurid. «Üks suurimaid mõjutajaid on see, et Brasiilias, kus toodetakse enam kui 35 protsenti kogu maailma kohvitoodangust, on kohvitaimede õitsemine olnud praegu väga edukas,» selgitas Tammet. «Tundub, et sarnast külma ilma, mis eelmisel aastal suure osa saagi hävitas, sel aasta ei tule.»

Samas, enne järgmise saagi koristamist saabuva aasta juunis, võib tema sõnul veel palju asju juhtuda ning sellest tulenevalt kohvi hind muutuda. «Kuigi kohvitaimede õitsemine oli edukas, seisab ees veel marjade valmimine. Selleks, et lõplik saak tuleks hea, on vaja marjade küpsemise perioodiks ka piisavalt sademeid,» märkis Tammet.

Ta lisas, et kohvi hindu Euroopas hoiab kõrgemal ka see, et börsidel kaubeldakse dollarites, mis sel aastal on euro suhtes märkimisväärselt kallinenud.