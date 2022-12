Graafik ⟩ Eesti polegi enam euroala hinnatõusuliider, edasisel on aga suur roll ilmataadil

Ka detsembris määrab hinnatõusu ulatuse peamiselt energia kallinemine. Euroopa gaasivarud on hakanud tasapisi ilma külmenedes vähenema ja gaasibörsil hinnad kerkima. Saksamaal prognoositakse viimase 30 aasta võrdluses keskmisest soojemat ja Suurbritannias pigem keskmist talve.

Eesti Energia turuanalüüsi strateegi Olavi Milleri sõnul lisab pehme sügise järel kõikjale üle Euroopa saabunud talv igal rindel ebakindlust, sest järgnevad kuud on mitmel tasandil ennustamatud.

Euroopa valmisolek külmema talvega toime tulla on aga hea, sest gaasihoidlate täituvus on jätkuvalt kõrge, üle 91 protsendi. Kolm nädalat tagasi saavutati maksimaalne täituvus 95,6% ja varud on sellest ajas saadik vaikselt vähenema hakanud. Gaasihoidlate täituvus alaneb praegu veel nädalaga vaid paari protsendi võrra.