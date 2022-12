Küsitlus ⟩ Tuuleenergia toetus püsib Eestis kõrge

Enefit Greeni tellitud EMORi uuring näitab, et 80 protsenti Eesti inimestest pooldab meretuuleparkide rajamist ning 74 protsenti toetab maismaatuuleenergia laiemat kasutust. Kõige suuremad tuuleenergia toetajad on noored vanuses 15-24, kus meretuuleenergia toetus on koguni 88 protsenti.