Orbán: Ungari kavatseb vetostada ELi-Ukraina abiplaani

«Küsimus on selles, kuidas Ukrainat aidata,» ütles Orbán. «Üks ettepanek ütleb, et me peaksime kasutama ELi liikmesriikide eelarveid, et võtta ühiselt uusi laene ja kasutada seda raha Ukrainale andmiseks. Me ei poolda seda, sest me ei taha, et Euroopa Liit muutuks koostööd tegevate liikmesriikide kogukonna asemel võlgades olevate riikide kogukonnaks.»