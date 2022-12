Elutähtsa teenuse pakkuja test: 72 tunniks mõeldud generaator kuumenes üle juba pooleteise tunniga

Peedu tõi näite haiglast, mis ostab igal aastal 100 000 euro eest pudelivett: «Tallinna kraanivesi on nii kõrge kvaliteediga, et see sobib pea kõikideks meditsiiniprotseduurideks. Vaid üht tüüpi kopsuhaigusega patsiendid on niivõrd tundliku immuunsüsteemiga, et nende ravis kasutatavat vett puhastame täiendavalt haiglas kohapeal. Aga joogiks eelistavad osad inimesed endiselt pudelivett.»

Kristiina Soovik tõi välja, et kraanivesi on enamasti värskem ja puhtam kui pudelivesi. Kuigi kraanivesi vastab 99,83% proovidest kõigile kvaliteedinõuetele, töötab ettevõte koostöös Watercomiga pidevalt selle nimel, et see kvaliteet säiliks ka torustikus. «Kõige väljakutsuvam periood on kuum suvi – kui osad asutused, näiteks lasteaiad, on suvel kinni, tekib probleem kinnistusisese torustikuga, mis seisab kasutamata ja seal võivad hakata arenema mikroobid. Uudse lahenduseks võtame uue aasta alguses kasutusele innovaatilise torustiku jääpesutehnoloogia. Eestis on paljude teiste riikidega võrreldes väga puhas kraanivesi ja me oleme esimene riik Põhja-Euroopas, kes hakkab oma torustikku jääpesumeetodil puhastama, et vee kvaliteet ka seal säiliks.»

Õppustel selguvad kitsaskohad