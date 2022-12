Mihkel Nestor: tarbijad on suutnud seni inflatsiooni trotsida, kuid lähikuudel asi muutub

Majanduslangus ilmselt süveneb

Esmaseks murelapseks on kujunenud Eesti suurim majandussektor, tööstus. Viimati avaldatud andmete põhjal kahanes tööstustoodang oktoobris ligi 6%. Seejuures on tootmismahtude langus laiapõhjaline ja mullusest vähem toodeti kaupa sisuliselt kõigis suuremates tööstusharudes. Reaalsete tootmismahtude kõrval valmistab muret ka edasine väljavaade. Uute eksporttellimuste indeks on langenud ajaloolises plaanis väga madalale tasemele, viidates sellele, et lähikuudel olukorra paranemist oodata pole. Kõige nigelamas seisus on puidu- ja mööblitööstus, tulenevalt madalseisust Põhjamaade, eriti Rootsi, kinnisvaraturul. Et Rootsis kinnisvarahinnad endiselt langevad ja uute ehituslubade arv on kukkunud pea kolmandiku võrra, siis ei saa selles valdkonnas ennustada ka normaalse konjunktuuri kiiret taastumist. Nii tunduvad madalamad müügimahud reaalsusena vähemalt terve 2023. aasta vältel, kui mitte pikemalt.

Oluliselt paremini on siiani vastu pidanud sisetarbimise pool, ent ka siin on märke, et olukord on pöördumas. Jaekaubanduses on müügimahud olnud languses juba kaks kuud järjest, ent seda suuresti eelmise aasta kõrge võrdlusbaasi pealt, kus poodides teise samba pensioniraha laiaks löödi. Kui seni on majapidamised suutnud inflatsiooni trotsida, siis lähikuud peaksid lõpuks muutuse tooma. Nimelt on kallid energiahinnad olnud seni ju mõneti nö „virtuaalsed“, sest soojal sügisel pole seda suurt kulunudki. Nüüdseks kasvanud tarbimismahud teevad neist virtuaalsetest hindadest küttearved, mis ka tegelikult suured on ja jätavad seetõttu vähem raha tarbimiseks. Teisalt tuleb muidugi meeles hoida, et Eesti tööturg püsib vaatamata uudistele mõnest koondamisest, endiselt suurepärases seisus.