Eesti Õliühing tahab karmistada trahvisummasid biokütuse kohustuse täitmata jätmise eest

Eesti kütusesektorit esindav MTÜ Eesti Õliühing leiab, et riik peaks täpsustama Euroopa Liidu (EL) direktiivi täitmiseks vajalikku vedelkütuse müüjale kohaldatavat taastuvenergia eesmärgi saavutamise seadusandlust, et turuosalistel tekiks selgus eesmärgi mittetäitmisel rakenduvate sanktsioonide suhtes.

«Tegu on küsimusega, mis mõjutab märkimisväärselt kütuseturu konkurentsisituatsiooni ning potentsiaalselt Eesti riigi kliima- ja keskkonnaalaste kohustuste täitmist. Seetõttu teeb kütusesektori esindusorganisatsioon ettepaneku muuta vedelkütuseseadust nii, et turuosalistel tekiks selgus taastuvenergia eesmärkide mittetäitmisel rakendatavate sanktsioonide osas,» kirjutab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja riigikogu rahanduskomisjonile saadetud pöördumises ühingu tegevjuht Mart Raamat.

Ühing pakub trahvisummaks 125 eurot gigadžauli eest, mis on umbes kaks korda suurem kui rahvusvahelise kütuste tehingutele keskendunud ettevõtte S&P Global Platts Kirde-Euroopa piirkonnas tehtavate müügitehingute indikatiivne praegune referentshind. «Väljapakutud summa lähtub loogikast, et taastuvenergiakohustuse reaalse täitmise tagamiseks peab selle rikkumise eest rakenduv trahv olema arvestatavalt kõrgem kui rikkumisest saadav majanduslik kasu, et see distsiplineeriks rikkujat,» põhjendab Raamat.