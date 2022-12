Nädala intervjuu ⟩ Riina Sikkut: mind ei huvita, mida Karilaid või Helme minust arvavad

Seda on palju küsitud, kuidas on kolme lapse kõrvalt võimalik ministriametit pidada. Ma ei pahanda selle peale, aga ma ei saa aru, miks seda küsitakse. Ma ei mõista muret selle küsimuse taga. Meditsiiniõed, kes peavad olema kell 8 hommikul haiglas või öösel töötama, müüjad, kooliõpetajad – kõigil neil on lapsed, aga neil on palju vähem vabadust oma igapäevaelugraafikut kujundada, lapsi tööle kaasa võtta. Sealjuures on nende sissetulek väiksem. Ministri amet tundub jube raske, aga igapäevaselt on töö- ja pereelu ühitamine palju raskem teiste ametite pidajatel, eriti inimestel, kel on madal sissetulek.