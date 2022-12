Muski firma kavatseb lähiajal testida inimeste peal ajuimplantaati

«Me tahame olla äärmiselt ettevaatlikud ja kindlad, et see töötab hästi, enne kui paneme seadme inimesele,» ütles Elon Musk seadme kauaoodatud pressikonverentsil.

Neuralinki seade on umbes suure mündi suurune ja see on mõeldud paigaldamiseks koljusse ning selle üliõhukesed juhtmed lähevad otse ajju.