EL jõudis kokkuleppele ⟩ Vene nafta hinna ülempiiriks soovitakse seada 60 dollarit

Euroopa Liidu liikmesriigid on jõudnud esialgsele kokkuleppele, et Venemaa nafta hinnale kehtestatakse ülempiir 60 dollarit barreli kohta. Praeguseks oodatakse ainult Poola heakskiitu ning plaanide kohaselt võetakse hinnalagi ametlikult vastu reedel. G7-riigid koos USA-ga, EL ja Austraalia kavatsevad kehtestada ühiselt 5. detsembril ülempiiri meritsi transporditava Vene nafta suhtes, vahendab Reuters.

ELi diplomaatilise allika sõnul sisaldab hinnapiirang kohandamismehhanismi, mille eesmärk on hoida hinnalagi 5% turuhinnast madalamal. Hinnapiirangut vaadatakse üle iga kahe kuu tagant, mis tähendab, et seda võib tulevikus alandada või tõsta, nagu mõned riigid on nõudnud.