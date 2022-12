Tagavarasse on jäänud veel vaid käputäis turupõhiseid võimsusi, mis jäävad suurte miinuskraadide vastu aga jõuetuks.

Põhjala ja Baltikumi elektrisüsteemile algas saabunud talv kurjakuulutavalt. Sel nädalal on elektri hinnad kerinud tiputundidel 500 euroni megavatt-tunni eest kõikides Läänemere riikides. Ehk tegelikult ei peitu Eesti ülikallite börsihindade põhjus mitte Auvere elektrijaama (270 MW) remondis ega Eesti-Soome ühenduskaabli (EstLink 1) rikkes, vaid tõsiasjas, et juhitavatest võimsustest on siin kandis tervikuna suur puudus.