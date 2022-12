Euroala töötus langes rekordmadalale

Euroala töötuse määr kahanes oktoobris rekordmadala 6,5 protsendini, selgus neljapäeval Eurostati andmeist. Näitaja on madalaim alates 1998. aasta aprillist, mil Eurostat alustas andmete kogumist ning osutab, et euroala majandused on koroonaviiruse pandeemiast taastunud.