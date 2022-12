Šveits on külmutanud 7,9 miljardi dollari ulatuses Vene varasid

Šveits teatas neljapäeval, et on Venemaale seoses Ukraina sõjaga kehtestatud sanktsioonide raames külmutanud ühtekokku 7,5 miljardi Šveitsi frangi (7,9 miljardi dollari) väärtuses Vene varasid. Summa on alates juulist tõusnud ligi miljardi frangi võrra.