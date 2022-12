ALTERNATIIV TAKSODELE ⟩ Tallinnas saab suvel ööbussidega sõita

Valdkonda kureeriv abilinnapea Tanel Kiik märkis, et linnatranspordi tegevuskuludeks on järgmiseks aastaks planeeritud 129,7 miljonit ja investeeringuteks 6,4 miljonit eurot.

«Tallinn on võimaldanud nüüdseks ligi kümme aastat oma elanikel ühistransporti tasuta kasutada. Soovides pakkuda konkurentsivõimelist alternatiivi isikliku sõiduauto kasutamisele, jätkame nii liinivõrgu arendamise kui ka veeremi uuendamisega, millesse oleme viimastel aastatel oluliselt panustanud,» lausus Kiik pressiesindaja teatel. «Tasuta ja mugava ühistranspordi pakkumine on mitme samaaegse kriisiga toimetulekul inimestele vajalik toetusmeede.»

Uued trammid ja elektribussid

Kiige sõnul soovib linn lähiaastatel soetada uusi tramme ja elektribusse, millega järgmisel aastal alustatakse. «Keskkonnasõbralik ühistransport on olnud Tallinna selge prioriteet. Selles osas on kindlasti märgiline elektribusside soetamine ja laadimispunktide rajamine. Projekti kogumaksumus on ligi kümme miljonit eurot, millest järgmiseks aastaks on linnaeelarvesse kavandatud miljon eurot,» rääkis abilinnapea.