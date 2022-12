Valmis Eleringi kauaoodatud gaasitoruühendus Paldiskis

Gaasitoruühendus Paldiskis ujuvterminali vastu võtmiseks on üks kolmest meetmest tarbimise vähendamise ja gaasivarude kasvatamise kõrval tagamaks regiooni tarbijate gaasivarustust. Toruühendus valmis vastavalt Eesti ja Soome ministeeriumide vahelisele kokkuleppele ja omaniku poolt Eleringile seatud ootusele rajada gaasiühendus Paldiskis võimaldamaks võtta vastu FSRU OY poolt renditud gaasi ujuvterminal, teatas Elering.

Eesti jaoks oluline

Kuigi kaks terminali suudavad katta ära oluliselt vähenenud regiooni gaasitarbimise, on Eleringi juhatuse esimene Taavi Veskimägi sõnul varustuskindluse seisukohast siiski oluline, et meil on varustuskindluse seisukohast vajadusel regioonis võimekus LNG ujuvterminali vastu võtta ka Eestis.