Kallas: oleme Venemaa nafta hinnalae kokkuleppele lähedal

Bloombergi andmetel arutavad EL-i liikmesriigid praegu Venemaa toornafta hinnale ülempiiri kehtestamist tasemel 60 dollarit barreli kohta. Varem peeti võimalikuks hinnalage vahemikus 65-70 dollarit, vahendab Postimees.

Uus hinnatase peaks väidetavalt aitama saavutada kokkulepet bloki eriarvamustel olevate rühmade vahel. EL-i kõnelused Venemaa nafta hinnale piirmäära seadmise üle takerdusid möödunud nädalal. Poola ja Balti riigid nõuavad hinda, mis avaldab Moskva tuludele suuremat survet, väites, et praegused ettepanekud, mis on jõudnud isegi 62 dollarini, on liiga helded. Kreeka ja teised laevandusriigid pooldavad aga kõrgemat hinnalage.

«Me oleme kogu aeg soovinud, et see [hinnalagi – toim.] oleks alla turuhinna. Kui turuhind on hetkel vist 68, siis 60 on kindlasti alla turuhinna,» ütles Kallas pressikonverentsil.

«Meie oleme rääkinud sanktsioonist Vene naftale algusest peale, et see toidab Vene sõjamasinat ja need tulud tuleb ära võtta. Nüüd küsimus selles, kust see piir läheb, et seda tulu teenitakse, ja hirmud sellega seoses, et kas seda naftat üldse ei tule,» rääkis peaminister.