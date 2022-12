Toompea müüri taastamine maksis ligi 300 000 eurot

Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul on linna jaoks tähtis hoida ajaloolist linnaruumi. «Toompea tugimüür on oluline linnaehituslik kihistus, mille restaureerimine toob paremini esile ning toetab vanalinna omapära säilimist,» lausus Lippus. «Järgmisel aastal on linnal kavas tugimüüride korrastamisega jätkata ja restaureerida Patkuli trepp ning Pilstickeri torni trepp ja tugimüürid selle kõrval.»