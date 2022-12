Puidutööstur: ministri raiemahtude vähendamise ettepanek on vastutustundetu

Kohava sõnul võiks riik arvestada saabunud majanduslangusega mõelda ja töökohtade säilitamisele. «Eesti üks olulisemaid tööstusharusid on juba eelnevate poliitiliste otsuste tõttu raskustes ning koondatud on sadu inimesi,» nentis Kohava pressiteates.

Ministri soov eeskätt vähendada kodumaise männipuidu varumist lööb Eesti puidutööstust Kohava sõnul eriti laial skaalal. «Just männipuit on see, mida väärindatakse Eestis kohapeal kõige pikemas tarneahelas, luues iga väärindamise etapis töökohti,» märkis ta.

Selle otsusega kahjustaks valitsus Kohava hinnangul otseselt paljusid inimesi hõlmavat tööstusharu, millel on hea rahvusvaheline konkurentsivõime ja mis on väga kiiresti arenev. Lisaks usub ta, et see tooks kaasa uue koondamislaine.