EL-i kõnelused Venemaa nafta hinnale piirmäära seadmise üle takerdusid möödunud nädalal. Poola ja Balti riigid nõuavad hinda, mis avaldab Moskva tuludele suuremat survet, väites, et praegused ettepanekud, mis on jõudnud isegi 62 dollarini, on liiga helded. Kreeka ja teised laevandusriigid pooldavad kõrgemat hinnalage.