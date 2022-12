Nõudlus väiksemate ja odavamate üürikorterite järele püsib

«Hetkel võib pidada 550 eurot kuus selleks mõtteliseks hinnapiiriks, millest madalamalt pakutavad viisakas seisus Tallinna korterid leiavad kiirelt uue üürniku. Kui arvestada, et talvekuudel võivad kommunaalkulud tavalises paneelmaja kahetoalises korteris olla 200 euro ringis, siis kulub eluasemele 750 eurot kuus, mis on umbes pool tallinlase keskmisest netopalgast. See on tase, millest praegustes ettearvamatutes majandusoludes inimesed üle minna ei taha,» märkis Ränk pressiteates.

Ta selgitas, et nõudluse ja pakkumise tasakaal kinnisvaraturul on alati majandustsükliga korrelatsioonis olnud ja nii on see ka praegu. «Sel sügisel toimunud intressivaba laenuraha lõppemise ja inflatsioonist tingitud ostujõu vähenemise laupkokkupõrge võib küll mõne kinnisvarainvestori meele veidi mõruks teha, aga samas on vana ütlus, et tasuta lõunaid ei ole ja ühel päeval pidi ka see pea olematu intressiga laenuraha pidu otsa saama,» nentis ekspert.