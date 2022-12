Circle K: naftahinnal tuleb järgmisel nädalal järsk muutus

«Toornafta hinnakõikumised jätkuvad. Kui nädala esimesel kauplemispäeval oli Brenti toornafta hind valdavalt 81 dollarit barrelist, siis nädala keskpaigaks on toornafta hind jõudnud taas 87 dollarini barrelist. Hindu ülespoole tõukavad nii vähenev pakkumine, nõrgem dollar kui ka optimism Hiina nõudluse taastumise osas,» selgitas Sassi pressiteates.

Tema sõnul ollakse eriti ärevad just diislikütuse suhtes – milliseks kujuneb nõudluse ja pakkumise suhe peale sanktsioonide kehtimahakkamist Vene päritolu kütustele.

Samas on Euroopa naftatöötlejad naftaembargoks valmistunud ning laod täis varunud. Lisaks üritatakse Vene toornaftat asendada Lähis-Ida, USA ja Ladina-Ameerika naftaga, kuna Aasia nõudlus nendest riikidest on langenud. «Aasias on majandus selgelt aeglustunud ning Vene naftatarned kasvanud,» lisas Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht.