Eesti ettevõtjad: rohepöördest peab saama poliitiline ja ühiskondlik prioriteet

Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverki sõnul on rohepööre sama suur ühiskondlik muutus, kui üheksakümnendatel turumajandusele üleminek. «Selliste suurte muutuste ajal on kõigil ühiskonnas vaja mõista, miks need protsessid toimuvad ja leppida kokku liikumise suunas. Käesolevat kümnendit tuleb vaadata erakordsete väljakutsete ja võimaluste aknana. Visiooniga juhid on seda mõistnud ja tegutsevad juba täna,» ütles Eva Truuverk. «Parim aeg nendest teemadest rääkimiseks ja ettevõtjate ootuste peegeldamiseks on praeguste valimisdebattide käigus,» lisas ta.

Õiges suunas liikumine

Ettevõtjate sõnul on viimased kriisid pannud mitmeid poliitikuid ja ametnikke õiges suunas tegutsema ja näiteks energiavaldkonnas vajalikke otsuseid langetama, kuid sarnast visiooni, pikka plaani ning eestvedamist on vaja kõikides valdkondades.

«Riik on otsustanud, et aastaks 2030 tuleb Eestis toota vähemalt sama palju taastuvelektrit, kui Eestis aasta jooksul tarbitakse. See on hea näide ambitsioonikast eesmärgist. Samasuguseid eesmärke ja ka konkreetseid samme, kuidas nendeni jõuda, on vaja ka kõikides teistes valdkondades,» tõi Utilitas kontserni juht Priit Koit positiivse näite.

Ragn-Sellsi juhi Kai Realo sõnul on pikk plaan hädavajalik selleks, et püsida rahvusvahelisel turul konkurentsivõimelisena. «Ettevõtjatena näeme unikaalset võimalust sellel transformatsiooniperioodil oma positsioone parandada. Meie peamiste eksportturgude kliendid eeldavad üha enam madala süsinikujalajäljega ja ringmajandust toetavaid lahendusi ja see loob unikaalse võimaluse Eesti majanduse konkurentsivõime ja väärtusloome parandamiseks,» rääkis Ragn-Sellsi juhatuse esimees Kai Realo.