Kaheksa aastat tagasi loodud e-residentsus püsib Eesti konkurentsieelisena

E-residentsus jätkab kasvu ning tulevikuks on seatud suured eesmärgid. Näiteks on uues kasvustrateegias võetud sihiks suurendada e-residentsuse senist otsest majanduslikku mõju Eestile veel veerand miljardi euro võrra 2025. aasta lõpuks. Samuti on seatud eesmärgiks parandada järgnevatel aastatel programmi kasutajakogemust, muuta e-residentsuse kaardi väljastusprotsessi kiiremaks, tuua seda kliendile lähemale, täiustada teenuste paketti ja arendada müügitegevust.

Siseminister Lauri Läänemetsa kiidab projekti

«E-residentsuse projektil on olnud hindamatu roll Eesti suuremaks kasvatamisel, meelitades siia hulgaliselt uusi talente, investoreid ja äri ning panustades meie digiriigi kuvandisse ka laiemalt. Projekti mastaapide kasvades on nii e-residentsuse kui ka laiemalt Eesti usaldusväärsuse ja maine seisukohast ülioluline, et suudaksime lisaks heale ja mugavale süsteemile pakkuda ka turvalist süsteemi,» ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul on riigiasutuste koostöös arendatud e-residentsust vastutustundlikult, nii et sihiks seatud kasutajamugavus ja kasv ei tähendaks mingisuguseid järeleandmisi turvalisuses.

«Et õiged inimesed e-residentsuse süsteemi kasutaks, peab see olema laitmatu mainega ja turvaline. Me ei saa teha järeleandmisi taustakontrollis ja järelevalves, mistõttu oleme e-residentidena eelistanud kodanikke riikidest, millega meil on hea justiits-, julgeoleku- ja õiguskaitsealane koostöö,» selgitas siseminister.

E-residentide digitaalse isikutunnistuse kasutamise üle teostavad põhjalikku riiklikku järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet ning Maksu- ja Tolliamet, mis tagab, et e-residendid on suurema järelevalve all kui teised Eestis ettevõtlusega tegelevad välisriikide kodanikud.

E-residentsuse programm loodi 2014. aasta lõpus eesmärgiga pakkuda välisriigi kodanikele turvalist ligipääsu Eesti riigi e-teenustele. Läbi aegade on e-residendiks saanud ligi 97 500 inimest (v.a tühistatud staatus), hetkel kehtivaid 5-aastase kasutusajaga e-residendi digi-ID kaarte on käibel 62 500.

Riigile kasulik

E-residentsuse programmi senine otsene majanduslik kogumõju Eesti riigile (maksutulu ja riigilõiv) on olnud 130 miljonit eurot. Lisaks tõuseb riigile programmist kaudne tulu, mis tuleneb Eesti mainekasust ning e-residente teenindavate Eesti ettevõtete kasvust ja investeeringutest.