ELi plaan saadaks Venemaa külmutatud raha Ukrainale

ELi, Ameerika Ühendriikide ja teiste lääneriikide ametnikud on arutanud, kas Ukraina võib saada kasu Venemaa külmutatud varadest, mille hulgas on umbes 300 miljardit dollarit Venemaa keskpanga reserve ja 20 miljardit dollarit musta nimekirja kantud venelaste varadest, vahendab Reuters.

«Venemaa peab tasuma tema põhjustatud hävingu eest,» ütles ELi täitevvõimu president Ursula von der Leyen. «Ukrainale tekitatud kahju on hinnanguliselt 600 miljardit eurot. Venemaa ja tema oligarhid peavad Ukrainale kahju hüvitama ja katma riigi ülesehitamise kulud.»

Euroopa Komisjoni ametnikud ütlesid Reutersile, et üks lühiajaline võimalus lääneriikide jaoks oleks luua keskpanga likviidsete varade, eeskätt sularaha haldamise fond, mida kasutada tulu Ukraina toetamiseks. Varad tagastataks omanikele, kui sanktsioonid tühistatakse – see võiks olla osa rahulepingust, millega tagatakse, et Ukraina saab hüvitist kahju eest.

EK ametnik ütles, et USA-ga on olnud esialgsed kõnelused Venemaa keskpanga varade külmutamise kava kohta, kuid see on väga varajases staadiumis ja idee esitatakse detsembris G7 töörühmale.

Mis puutub eraisikute ja üksuste külmutatud varadesse, siis nende konfiskeerimine on tavaliselt õiguslikult võimalik ainult siis, kui on olemas kriminaalkorras süüdimõistev otsus.

Komisjon on teinud ettepaneku, et sanktsioonide rikkumised võiks liigitada süüteoks, mis võimaldaks varade konfiskeerimist.

Von der Leyeni sõnul teeb komisjon ka ettepaneku luua ÜRO toetusel erikohus, et uurida Venemaa kuritegusid ja esitada süüdistus nende eest.